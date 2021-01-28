Мешканець Тернопільщини Павло Василик сам сконструював багі та аероглісер

Зварювальника Павла Василика з Бучача знає чимало людей у краї. Саме до нього звертаються, коли потрібно виконати найделікатнішу технічну роботу. Упевнені – результат буде відмінний.

Любов до техніки супроводжує Павла з самого дитинства. Разом з товаришем вони щось безупинно майстрували і винаходили нові модельки літаків та кораблів. Вже в другому класі зрозумів, що то не просто захоплення, а справа всього життя.

Сьогодні Павло Василик відомий тим, що сам сконструював багі та аероглісер.

Багі – автомобіль для розваг бездоріжжям. Каже, таку ідею запропонував товариш, який займається туризмом і захотів техніки підвищеної прохідності, на якій можна було б поганяти. Тож майстер взявся за роботу. Це мав бути автомобіль з міцною конструкцією, доступними запчастинами і дешевим двигуном. Вони купили старе авто, яке й стало донором для багі.

Також пан Павло сконструював аероглісер. Його він колись побачив у фільмі і з пам’яті відтворив транспортний засіб. Над ним працював 9 місяців. Аероглісер має 2,20 м ширини, 6 м довжини та важить 1 тонну. Розганяється до 60-100 км за годину. Коли тільки машина пройшла перші випробування у 2008 році, до пана Павла звернулися рятувальники, щоб допомогти боротися з наслідками повені, яка тоді трапилася у Монастириському районі.

Семирічний син пана Павла, Максим, як і батько, також любить техніку. Йому до вподоби крани та екскаватори. В комп’ютерних іграх він вправно ними керує. Коли приходить до тата на роботу, обов’язково мусить все оглянути та покататися на великих машинах. Окрім того, захоплюється картингом. Це теж заслуга пана Павла, який у юному віці відвідував гурток та неодноразово їздив на змагання з цього виду спорту.

У Павла Василика ще багато цікавих ідей, проте на їх реалізацію завжди бракує часу. Та й зізнається, що все це лише хобі, а на першому місці для нього сім’я, – повідомляють у Тернопільській ОДА.