Чортківський міський голова — із третім заступником

Людмилу Колісник призначили заступницею міського голови

На черговому засіданні восьмої сесії Чортківської міської ради Людмилу Колісник призначили третьою заступницею міського голови. Вона куруватиме галузь культури та туризму, займатиметься молодіжною політикою, проектним менеджментом та міжнародними відносинами. До цього Людмила Миколаївна працювала на аналогічній посаді у Теребовлянській міській раді.

Детальну біографію новопризнечегої заступниці очікуйте згодом.