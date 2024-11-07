Тарас Білий отримав “Золотий Хрест” від головнокомандувача
Медаль знайшла свого Героя!
Нашого земляка, жителя Саранчуківської громади, що на Бережанщині, військовослужбовця Збройних Сил України Тараса Білика нагороджено почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ “Золотий Хрест».
Це – одна з найвищих нагород Збройних Сил України. Основним критерієм для нагородження є вияв виняткової мужності та героїзму в бойових умовах.
Щиро вітаємо Тараса Білика, гордимося його подвигами.
За інф. Групи комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.