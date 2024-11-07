15:22 | 7.11.2024
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Тарас Білий отримав “Золотий Хрест” від головнокомандувача

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Медаль знайшла свого Героя!
Нашого земляка, жителя Саранчуківської громади, що на Бережанщині, військовослужбовця Збройних Сил України Тараса Білика нагороджено почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ “Золотий Хрест».
Це – одна з найвищих нагород Збройних Сил України. Основним критерієм для нагородження є вияв виняткової мужності та героїзму в бойових умовах.
Щиро вітаємо Тараса Білика, гордимося його подвигами.
За інф. Групи комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.

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