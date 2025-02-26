Не лікуйте застуду і грип антибіотиками

Через підвищений рівень захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 у Тернопільській області частину шкіл перевели на дистанційне навчання. У 22 навчальних закладах окремі класи перейшли на онлайн-формат, а 13 шкіл повністю закрили. Фахівці наголошують, що ситуація з вірусними інфекціями залишається нестабільною, а рівень захворюваності перевищує середній показник на 30,9%.

В умовах зростання вірусних хвороб важливо пам’ятати: антибіотики не лікують грип і ГРВІ. Самолікування та безконтрольний прийом цих препаратів можуть призвести до розвитку антибіотикорезистентності – стану, коли бактерії стають стійкими до ліків. Щороку від хвороб, спричинених резистентними мікроорганізмами, помирає 700 тисяч людей, і ця цифра може зрости до 10 мільйонів до 2050 року.

Щоб запобігти цьому, важливо дотримуватися простих правил:

✅ Приймати антибіотики лише за призначенням лікаря

✅ Не змінювати дозування і не припиняти курс лікування передчасно

✅ Не радити знайомим лікуватися антибіотиками без консультації з лікарем

Також не варто забувати про профілактику вірусних інфекцій:

🔹 Вакцинуйтеся – це допоможе зменшити ризик тяжких ускладнень

🔹 Дотримуйтеся гігієни, регулярно мийте руки та правильно зберігайте продукти

🔹 Ведіть здоровий спосіб життя, зміцнюйте імунітет

🔹 Дотримуйтеся правил безпечного сексу та стежте за гігієною ротової порожнини

Пам’ятайте, відповідальне ставлення до свого здоров’я допомагає захистити не лише вас, а й вашу родину.