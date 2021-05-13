10:03 | 13.05.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

100 тисяч за сприяння: на Тернопільщині заступника голови ОТГ “взяли” на хабарі

tata 0 Views Прокоментуй!
Заступника голови однієї з ОТГ Чортківщини затримали під час отримання хабаря.

Як повідомили в пресслужбі обласної прокуратури, чиновник впродовж березня-травня 2021 року вимагав у жителя району 100 тис. грн за сприяння у перемозі на земельному аукціоні та безперешкодному підписанні договору оренди земельної ділянки площею 0,20 га комерційного призначення терміном на 49 років.

Посадовця затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України під час одержання грошей.

Наразі  вирішується питання щодо оголошення йому підозри за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання міри запобіжного заходу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *