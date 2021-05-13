100 тисяч за сприяння: на Тернопільщині заступника голови ОТГ “взяли” на хабарі

Заступника голови однієї з ОТГ Чортківщини затримали під час отримання хабаря.

Як повідомили в пресслужбі обласної прокуратури, чиновник впродовж березня-травня 2021 року вимагав у жителя району 100 тис. грн за сприяння у перемозі на земельному аукціоні та безперешкодному підписанні договору оренди земельної ділянки площею 0,20 га комерційного призначення терміном на 49 років.

Посадовця затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України під час одержання грошей.

Наразі вирішується питання щодо оголошення йому підозри за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання міри запобіжного заходу.