129 нових випадків COVID-19 на Тернопільщині: епідемія відступає? (статистика)
129 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 13 травня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 2
– жінка 79 р. Кременецький район с. Онишківці
– жінка 81 р. Тернопільський район с. Нове Село
одужало – 406 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1039
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 67860 осіб;
одужало – 61607 осіб;
летальних випадків – 1125 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 7252 (6588 одужало, 125 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1463 (1313 одужало, 31 летальних)
– Тернопільський район – 41422 (37383 одужало, 648 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 19136 (16685 одужало, 294 летальних)
– Чортківський район – 19186 (17636 одужало, 349 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2681 (2344 одужало, 27 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (25 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 0
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 1
• Вишнівецька селищна ОТГ – 2
• Кременецька міська ОТГ – 6
• Лановецька міська ОТГ – 0
• Лопушненська сільська ОТГ – 1
• Почаївська міська ОТГ – 1
• Шумська міська ОТГ – 14
Тернопільський район (57 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 1
• Бережанська міська ОТГ – 2
• Білецька сільська ОТГ – 3
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 5
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 0
• Залозецька селищна ОТГ – 0
• Збаразька міська ОТГ – 4
• Зборівська міська ОТГ – 0
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 8
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 1
• Нараївська сільська ОТГ – 2
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 0
• Підгаєцька міська ОТГ – 0
• Підгороднянська сільська ОТГ – 0
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 4
• Скориківська сільська ОТГ – 2
• Теребовлянська міська ОТГ – 4
• Тернопільська міська ОТГ – 21
Чортківський район (47 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 1
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 0
• Бучацька міська ОТГ – 3
• Васильковецька сільська ОТГ – 5
• Гримайлівська селищна ОТГ – 0
• Гусятинська селищна ОТГ – 8
• Заводська селищна ОТГ – 2
• Заліщицька міська ОТГ – 1
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 1
• Копичинецька міська ОТГ – 5
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 4
• Нагірянська сільська ОТГ – 4
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 2
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 0
• Чортківська міська ОТГ – 11