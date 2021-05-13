Митрополит Епіфаній нагородив медика з Тернопільщини

Медаль від Митрополит Епіфанія за жертовність та любов до України вручили лікарці з Тернопільщини Ользі Рижак. Нагороду передав священнослужитель Олексій Філюк.

«Сьогодні у другій половині дня мав дуже важливу місію, а саме вручав медаль від Митрополит Епіфаній за жертовність та любов до України нашій лікарці Рижак Ользі Іванівні, яка з персоналом інфекційного відділення Лановецької лікарні врятувала сотні людських життів», – зазначає Олексій Філюк.