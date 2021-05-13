10:31 | 13.05.2021
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Тернопільщина 

Митрополит Епіфаній нагородив медика з Тернопільщини

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Медаль від Митрополит Епіфанія  за жертовність та любов до України вручили лікарці  з Тернопільщини Ользі Рижак. Нагороду передав священнослужитель Олексій Філюк.

«Сьогодні у другій половині дня мав дуже важливу місію, а саме вручав медаль від Митрополит Епіфаній  за жертовність та любов до України нашій лікарці Рижак Ользі Іванівні, яка з персоналом інфекційного відділення Лановецької лікарні врятувала сотні людських життів»,  – зазначає Олексій Філюк.

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