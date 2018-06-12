В тернопільському університеті відкрили величну скульптурну композицію «Лісова пісня» (фото)

12 червня 2018 р. відбулась подія, яка не лише закарбується в пам’яті студентів та працівників ТНПУ ім. В. Гнатюка, але й увійде до історії нашого міста. Саме сьогодні відбулось урочисте відкриття грандіозної скульптурної композиції «Лісова пісня», авторами якої є студенти факультету мистецтв Павло Гаврас та Христина Конь.

Варто зазначити, що скульптурна композиція «Лісова пісня» виконана в рамках підготовки дипломної роботи спеціальності «Дизайн».

Скульптура Мавки і Лукаша не просто стала окрасою університету і Тернополя, але започаткувала мистецьку алею нашого ЗВО, де усі тернополяни та гості міста зможуть відпочити від буденних турбот та відчути себе частинкою романтичної драми-феєрії.

Право перерізати стрічку та відкрити завісу романтичного кохання надано декану факультету мистецтв, доценту Стельмащуку З.М.

Урочисто відзначаючи авторів скульптурної композиції, ректор ТНПУ ім. В. Гнатюка професор Буяк Б. Б. подякував Павлу Гаврасу та Христині Конь за відкриття стежки до вічного та можливість доторкнутися до мистецтва.

«Ми тішимося, що в нас навчаються такі талановиті студенти, радіємо вашим успіхам, творіть і витворяйте. Університет завжди підтримає ваші ідеї», – зазначив очільник університету.