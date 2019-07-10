Новини Тернополя 

17 хлопців цьогоріч будуть навчатися на священників у Тернопільській Вищій Духовній Семінарії

Irena 0 View Прокоментуй!

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Цьогоріч до великої семінарійної родини Тернопільської Вищої Духовної Семінарії долучилось 17 братів.

З вітальним словом до братів звернувся отець-ректор Іван Римар в часі Божественної літургії, яку він очолив разом із отцем-духівником Йосифом Половком. Привітавши братів з початком семінарійного життя, він закликав їх розвивати своє покликання, а також наголосив: «Будьте, як та бджілка, що літає і шукає лиш добру квітку з якої може взяти хороший плід, а також на праці над собою. Опісля браття мали можливість зустрітись з Архієпископом і митрополитом Тернопільсько-Зборівської єпархії Василієм Семенюком. Владика говорив з братами про покликання до священства, просив ревно молитися за покликання та витримати в доброму до кінця. Побажав святості.

Початок семінарійного життя братів І курсу почався із пішої прощі до Зарваниці, де брати разом із отцем-духівником Богданом Заблоцьким мали можливість призадуматись над своїм вибором, над своїм служінням для ближніх, молилися за те щоб стати добрими і ревними священиками, а також молились за мир та спокій в Україні.
Прийшовши до святого місця, відслужили Молебень до Пресвятоі Богородиці, і віддали себе під Її покров.
Щиро вітаємо та радіємо за наших братів і бажаємо їм всіх Божих ласк!

Джерело

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