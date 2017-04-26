Новини Тернополя 

24-річного тернополянина підозрюють у серії крадіжок

Maryana 73 Views Прокоментуй!

Оперативники Тернопільського відділу поліції підозрюють у вчиненні трьох крадіжок з мікроавтобусів раніше судимого за майнові злочини 24-річного тернополянина. У зловмисника виявили крадені техпаспорт, мобільний телефон та деякі особисті речі одного з потерпілих, що стали незаперечними речовими доказами причетності до злочинів.

З початку року до правоохоронців із заявами про крадіжки звернулися троє власників бусів. Зі слів потерпілих, зловмисник шляхом підбору ключа проникав до салонів транспортних засобів і викрадав усе, що мало бодай якусь цінність: техніку, одяг, взуття, мобільні телефони. Не нехтував й документами. Приміром, з одного мікроавтобуса поцупив закордонні паспорти, з іншого – документи на машину.

Оперативними заходами співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Щодо нього розпочато кримінальне провадження за статтею 185 ККУ. Зловмисника перевіряють на причетність до вчинення інших протиправних діянь.

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