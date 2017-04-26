В Тернополі Програма ВО “Свобода” – це лише красиві лозунги під вибори!

Події 24 квітня п.р. під стінами Тернопільської міської ради яскраво продемонстрували справжню сутність ВО”Свобода”. Основною метою безчинств та зриву роботи сесії було змусити Романа Навроцького, Ігоря Турського та Івана Сороколіта скласти мандати депутатів. Напередодні рішенням Політвиконкому партії від 7 квітня 2017 року їх було виключено з лав партії.

Підставою до цього рішення із офіційного повідомлення прес-служби свободівців став всеукраїнський моніторинг депутатів-членів партії, результати якого показали, що вже колишні свободівці у своїх публічних виступах відходили від програмових засад партії і понад 100 разів голосували всупереч рішенням місцевої організації.

Навіть цілий заступник Голови ВО “Свобода” Руслан Кошулинський засудив недисциплінованих депутатів, заявивши, що вони у своїх публічних виступах відійшли від програмових засад, з якими партія йшла на місцеві вибори. Тобто вони не виконують ту програму, з якою йшли до виборців.

Якщо ж звернутися до програми ВО “Свобода” то ми побачимо зовсім протилежні принципи і засади, які проповідують свободівці.

Так, у п. 27. Програми сказано:

Забезпечити територіальним громадам право відкликати депутатів місцевих рад, суддів місцевих судів та право висловити недовіру голові виконавчого комітету, землевпоряднику і керівникові відділу внутрішніх справ шляхом референдуму.

Для чого тоді зривати сесію міської ради, влаштовувати цирк під міською радою, і негативно прославляти наше місто на всю Україну? Якщо є цивілізований шлях, з яким і йшли свободівці до своїх виборців. Доречі, майже 700 підписів в захист свого депутата Івана Сороколіта зібрали тернополяни. Відповідну заяву надіслали виборці округу №37 керівництву партії ВО «Свобода», міському голові Тернополя та депутатам Тернопільської міської ради.

Насправді, всі ж прекрасно розуміють, що екс-свободівців виключили з партії за їхню позицію щодо скандального голосування за зміни до Генплану Тернополя.

На цей рахунок в Програмі партії ВО “Свобода” є також цікаві пункти, які Надал С.В. вже другу каденцію ніяк не може реалізувати.

Запровадити практику якнайширшого прямого народовладдя у територіальних громадах – референдуми, плебісцити, загальні збори тощо. Проводити місцеві референдуми з життєво важливих питань. Запровадити механізм вета громади щодо рішень органів місцевого самоврядування. Поглибити вплив місцевого самоврядування на життєдіяльність громади шляхом створення будинкових, вуличних, квартальних комітетів та інших органів самоорганізації населення. Дозволяти наділяння землі та нове будівництво у населених пунктах тільки за згодою цих органів, крім випадків загальнодержавної потреби. Вирішувати спірні земельні та будівельні питання шляхом проведення місцевих референдумів.

Як багато було проведено з важливих питань для громади міста місцевих референдумів, всі тернополяни добре знають – аж ні одного. І як громада у формі будинкових, вуличних та квартальних комітетів надає згоду на забудову міста, аналогічно – ніяк.

Про скандалі забудови Файного міста вже неодноразово писали місцеві ЗМІ. Чого вартий тільки всім відомий торговий центр на залізничному вокзалі. Навіть більше, столичні правоохоронці дуже активно цікавляться славнозвісними інвестиційними угодами по забудові Тернополя, провівши нещодавно обшуки у міській раді.

Не хочеться навіть згадувати про велику кількість пунктів Програми ВО “Свобода” щодо боротьби з корупцією та хабарництвом, підвищення відповідальності за ці правопорушення.

Всі тернополяни добре пам’ятають резонансне затримання на хабарі цілого заступника С.Надала Володимира Камінського, якого мер активно виправдовував в місцевій пресі, навіть на всеукраїнських телеканалах. При цьому, він відверто прикривався брендом ВО “Свобода”, називаючи затримання Камінського – “утисками націоналістів”, “боротьбою влади проти опозиційних сил”, тощо.

Мало хто знає, що В.Камінський у цьому кримінальному провадженні згодом уклав угоду із прокуратурою і визнав свою вину у вчиненому, щоб часом не загриміти за грати на довго. Після цього ніхто з лідерів ВО “Свобода”, в першу чергу місцевих, не спромігся вибачитися перед виборцями за відвертий обман і захист винного та перед правоохоронцями за перешкоджання в проведенні слідчих дій та необґрунтовані наклепи, ніхто публічно навіть не засудив «екс-побратима». А навпаки доручили управляти незрозумілою охоронною фірмою, яка має забезпечувати охорону та правопорядок в міській раді, а насправді як показали події 24 квітня неспроможна навіть забезпечити елементарний фізичний захист та безперешкодний доступ депутатів міської ради на сесію.

“Свобода” ще до Майдану почала розтринькувати весь виданий їй суспільством аванс, а опісля через «професійну» діяльність своїх горе-міністрів та славнозвісного Генпрокурора О.Махніцького взагалі не пройшли у Верховну Раду. Сьогодні, спостерігаючи за подіями в м.Тернополі, можна констатувати що “Свобода” продовжує свій планомірний шлях в забуття.

Читач “Погляду” Дмитро Юрченко