55 згортків у кишенях: у Тернополі підлітків спіймали з наркотиками

До трьох років позбавлення волі може загрожувати двом підліткам із Тернополя, у яких правоохоронці виявили значну кількість заборонених речовин.

Під час оперативних заходів співробітники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Тернопільській області вилучили у 15-річного та 17-річного жителів міста 55 згортків із різними видами наркотиків та психотропів. Серед них — речовина рослинного походження, схожа на канабіс, порошок, ймовірно амфетамін, та кристалічна речовина, схожа на PVP.

Усе вилучене відправлено на експертизу. За попередньою інформацією, підлітки придбали наркотики через інтернет. До цього часу в поле зору поліції вони не потрапляли.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 КК України (незаконне зберігання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі до трьох років.