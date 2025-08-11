Поблизу Тернополя п’яний водій перекинувся на квадроциклі

Інцидент стався вчора поблизу села Смиківці. Патрульні поліцейські помітили, як квадроцикл Spark під керуванням чоловіка перекинувся. Унаслідок пригоди транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень, але водій не постраждав.

Чоловік зізнався, що не впорався з керуванням. Крім того, у нього були явні ознаки алкогольного сп’яніння. На місці інспектори провели огляд за допомогою приладу Drager. Результат вразив — 1,94 проміле.

Перевірка документів виявила нові порушення: квадроцикл не зареєстрований, страховий поліс відсутній, а у водія взагалі немає категорії для керування таким транспортом.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали одразу кілька адміністративних протоколів:

за ст. 124 КУпАП — порушення ПДР, що призвело до ДТП;

за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування у стані алкогольного сп’яніння;

за ч. 6 ст. 121 КУпАП — керування незареєстрованим транспортним засобом;

за ч. 1 ст. 126 КУпАП — відсутність страхового поліса;

за ч. 2 ст. 126 КУпАП — керування без відповідного права.

Поліція вкотре нагадує: керування у нетверезому стані — це не лише порушення закону, а й серйозна загроза життю та здоров’ю водія і оточення.