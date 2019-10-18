Перевізник поскаржився на неправомірні дії Тернопільської ОДА

Управлінню регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства Тернопільської обласної державної адміністрації надано рекомендації вжити заходів щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, шляхом укладання договору про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування Михайлівка-Борщів-Тернопіль з перевізником, який згідно чинного законодавства повинен надавати дані послуги.

До Відділення звернувся перевізник, який поскаржився на неправомірні дії Тернопільської ОДА стосовно не укладання договору з переможцем конкурсу на перевезення пасажирів на внутрішньообласному автобусному маршруті Михайлівка-Борщів-Тернопіль.

З моменту оголошення переможця конкурсу на перевезення пасажирів на зазначеному маршруті пройшло понад чотири місяці, проте, жоден перевізник не має можливості здійснювати свою підприємницьку, ліцензовану діяльність у зв’язку із не укладанням організатором конкурсу договору, і як наслідок конкурувати з іншими перевізниками на вищезазначеному маршруті або на маршрутах, які співпадають частково.

Дії Управління, які полягають у не укладенні договору про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування Михайлівка-Борщів-Тернопіль з перевізником, який є переможцем конкурсу та згідно чинного законодавства повинен надавати дані послуги, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 3 статті 50 та частиною першою статті 15 Закону України “Про захист економічної конкуренції” у вигляді антиконкурентних дій органів влади, які можуть призвести до недопущення та обмеження конкуренції.