Стало відомо, хто став головою студентського уряду ТНПУ ім. В. Гнатюка

Вчора в Тернопільському національному педагогічному університеті і. В. Гнатюка відбулися вибори студентського уряду. Про це повідомили в профспілці університету.

Головою студентського уряду обрано магістранта факультету педагогіки та психології Піговського Миколу. Його заступниками будуть магістрант інженерно-педагогічного факультету Павло Коляса та студентка історичного факультету Квітослава Курило. Відтепер секретар голови студентського уряду ТНПУ – студент фізико-математичного факультету Андрій Халупа.

Також університетська молодь обрала десять студенстських деканів своїх факультетів та представників до Вченої ради університету.

Участь у голосуванні взяли 42 представники виборчої комісії студентів.