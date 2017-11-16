Житель Миколаєва передав свою колекцію у музей Тернополя

Нещодавно на хвилях “Країна ФМ” в новинному блоці прозвучала новина про створення музею ІТ в Тернополі. Саме звідси почанається історія про Євгена Мізєва – що передав свою колекцію техніки, яку збирав декілька років. Всі експонати були придбані на аукціонах України, з метою зберегти частину тих технологій, які з гордістю анонсували виробники чипсетів та комп’ютерних комплектуючих.

“В період з 1997 по 2000 роки була велика конкуренція та розквіт 3Д графіки. Виробники ігор почали використовувати різні технології, а виробники обладнання намагались виділятись чимось особливим. Пізніше всі їх інновації просто увійшли до специфікацій 3D API DirectX та OpenGL. А на ринку почали панувати дві компанії, які ми чудово знаємо – ATI (зараз як AMD) та nVidia”, – розповідає Євгеній для “MagneticOne. Org”.

Десь у 2007 році я купив у свого знайомого новеньку плату AOpen, яка на той момент вже не була актуальною, але яка була втіленням технологій 1999-2000 років, коли компанія Intel робила ставку на інноваційну пам’ять RD-RAM. З моменту, як в мене з’явилась ця плата, я почав користуватись аукціонами, шукати там ексклюзивний раритет. Основним місцем купівлі був аукціон auction.ua, а з 2010 року аукціон перейшов до Аукро. До 2015 року мені вдалося зібрати невеличку колекцію. Задум був саме такий, як є зараз в організаторів “Музею ІТ” в Тернополі – створити щось подібне до музею з робочими експонатами. Але окрім упорядкованого звалища в гаражі, нічого більше не вийшло.

Я чекав на можливість знайти достойний дім всім цим комплектуючим. Хотів ще поповнити колекцію до зразків 2006 року, коли закінчилася ера роз’єму AGP, але пропозицій майже не було, а за деякі екземпляри продавці значно завищували вартість.

Тема самостійної України для мене одна з пріоритетних останнім часом, тому якщо я можу якось сприяти розвитку українських проектів та поширенню мови, то залюбки долучаюсь до цього. Звісно, у вільний час, бо робота жодним чином не пов’язана з такою діяльністю.

Саме завдяки моїй позиції та позитивним новинам на Країна ФМ, я зміг долучитися проекту створення “Музею ІТ” в Тернополі”.

Джерело: “MagneticOne. Org”