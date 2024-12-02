Частково забезпечено подачу газу, електрики та води. Оперативна інформація щодо будинку, який зазнав руйнувань від росії

Тернопільська міська рада опублікувала оперативну інформацію щодо будинку, який зазнав руйнувань внаслідок нічного ураження безпілотником.

Забезпечено подачу газу, електрики та води у чотири під’їзди будинку. Водночас п’ятий під’їзд залишається відключеним через потенційно аварійний стан, що потребує додаткового обстеження.

Тривають роботи з відновлення теплопостачання.

Проведено оцінку пошкоджень: зафіксована кількість розбитих вікон. Вже замовлено виготовлення нових склопакетів для житлового фонду та потреб школи, вікна якої пошкодило.

Проводиться побудинкове обстеження кожної квартири, для встановлення інших пошкоджень, крім тих, що видно ззовні. Нагадаємо, сьогодні вночі внаслідок удару ворожого безпілотника постраждав багатоквартирний житловий будинок у Тернополі. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Близько сотні мешканців будинку було евакуйовано.