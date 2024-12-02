Тяхан: як азіатський смажений рис підкорив Європу

Під назвою «тяхан» розуміють смажений рис, який готуються у відповідності до кулінарних традицій Азії. В перекладі з японської мови це слово так буквально і означає «смажений рис». Цікавим є той факт, що в автентичній японській кулінарії смажені страви є, скоріше, винятком, аніж правилом. Тож тяхан є прикладом взаємних впливів Китаю та Японії. Він готується у відповідності до китайської кулінарної традиції ВОК, названою на честь однойменної сковорідки. Якщо ви хочете спробувати дійсно смачний тяхан у містах Дніпро, Запоріжжя та Полтава, замовити його можна у ресторані Рок-н-Рол. Цей заклад працює як сервіс доставки, тож вам оперативно доставлять у вказаний пункт призначення замовлені вами страви.

Китайська чи японська страва

З огляду на те, що тяхан готується на китайській сковороді ВОК, японці не визнають його своєю національною стравою. Та й для їх кухні характерним є прагнення зберігати первозданний чи максимально до нього наближений стан продуктів. Однак цікавим фактом також є те, що і китайці не вважають тяхан своєю стравою. Це пов’язано з певною невідповідністю в інгредієнтах. Отже, тяхан, котрий сформувався на перетині культур, вважається просто азіатською стравою, не належачи до кулінарної традиції конкретної країни.

Як готують тяхан

Спосіб приготування сучасного тяхана є приблизно таким самим, як і приготування деяких інших страв ВОК – приміром, локшини Удон. До слова, цей та інші види локшини ви можете також замовити у закладі Рок-н-Рол.

Отже, рис спочатку варять, а потім досмажують, додаючи його на сковорідку, де уже смажаться овочі, риба або м’ясо. Далі додається соус.

Якщо проаналізувати історію цієї страви та її трансформацію у різні періоди, то можна дізнатися те, що раніше рис не обсмажували. Його просто варили, а вже тоді додавали до нього інші інгредієнти, котрі були під рукою. Смаження рису стало популярним не більше аніж 2 сторіччя тому, коли сковорідки ВОК стали поширеними навіть за межами Китаю.

Коли з’явилися сковорідки ВОК, цей посуд став справжньою знахідкою для багатьох китайців, котрі жили за межею бідності. Справа в тому, що у такому посуді можна гріти їжу або зовсім без олії, або з її мінімальною кількістю. Тож для тих, кому олія була надто дорогим продуктом, це суттєво допомогло. Для більш зручного використання сковорідок ВОК навіть мурувалися спеціальні печі.

Згодом ці сковорідки стали поширеними у різних країнах світу. Причина – не лише економний спосіб приготування їжі, а й те, що вона так виходить дуже смачною і поживною. Тож недивно, що азіатські страви, приготовані на сковорідці ВОК, поширились далеко за межі континенту, де вони були придумані.

Який тяхан можна замовити в мережі Рок-н-Рол

Мережа закладів Рок-н-Рол пропонує своїм клієнтам одразу 4 різновиди тяхана:

з овочами;

з морепродуктами;

з яловичиною;

з куркою.

Давайте більш детально розглянемо кожну з цих страв. Отже, тяхан з овочами важить 350 грамів (порція) та коштує 109 гривень. Як бачите, вартість цієї страви є досить бюджетною. Разом з тим, цей вид азіатського смаженого рису розвінчує стереотип про те, що вегетаріанська кухня начебто є одноманітною. Пропонуємо більш детально розглянути його складники. Серед них: печериці, болгарський перець, спаржева квасоля, морква, цукіні, часник, куряче яйце, корінь імбиру, перець чилі, кунжут, зелена цибуля та кукурудза. Ну і, звісно ж, не варто забувати про сам японський рис, котрий є базовим інгредієнтом.

Якщо говорити про тяхан з морепродуктами, то багато складників співпадають з тими, які були названі у попередньо згаданій страві. Проте, до рецептури також входять такі морепродукти як кальмари, мідії та тигрові креветки. Кулінарна композиція гарно доповнюється соусом «світ чилі» та пастою карі. Порція коштує 2649 гривень, а важить 400 грамів. Тож її достатньо для того, щоб ситно і смачно перекусити.

Що стосується тяхану з яловичиною, то його порція важить 350 грамів та коштує 199 гривень. Тяхан з куркою коштує 169 гривень, а вага порції складає 360 грамів.

Які страви ВОК ще можна замовити у закладі Рок-н-Рол

Перелічені страви є не єдиним з того, що можна замовити у мережі Рок-н-Рол в категорії ВОК. Так, наприклад, дуже популярними є різні види локшини. Це Удон, соба, рисова та яєчна локшина. Не меншим попитом користується локшина по-сінгапурськи. До речі, нещодавно меню поповнилося трьома новими різновидами локшини Удон. Тож можна сміливо запевнити у тому, що команда мережі Рок-н-Рол справді дбає про поповнення асортименту та те, щоб клієнти могли замовляти щоразу нові страви, розширюючи спектр своїх гастрономічних уподобань.

Ще одна страва ВОК, яка сформувалася на перетині китайської та японської культур – це японські пельмені Гедза. У складі їх тіста є невелика кількість крохмалю, за рахунок чого воно набуває ніжного та вишуканого смаку. Пельмені Гедза запропоновані з різними видами начинки. Наприклад, якщо ви належите до вегетаріанців, вам можуть сподобатися Гедза Пак-Чой з овочами. А якщо ви любите м’ясо, то тут до вибору є одразу 3 види начинки – курка, яловичина та свинина. Детальніше зі складом кожної з цих страв можна ознайомитися на сайті мережі Рок-н-Рол у відповідній категорії.

Підбиваючи підсумок…

Крім страв ВОК, сервіс доставки Рок-н-Рол може запропонувати вам ще багато цікавого. Наприклад, це піца, суші, роли та цілі сети, супи, десерти, боули, салати, страви з категорії «стріт фуд». Для тих, хто робить замовлення від 299 гривень, гарантована безкоштовна доставка. А для клієнтів, котрі обрали для себе самовивіз зробленого замовлення, діє знижка 10%. Це лиш окремі вигідні пропозиції, забезпечені клієнтам мережі Рок-н-Рол. Якщо ж ознайомитися з розділом «акції» на сайті, можна побачити ще багато цікавого. Наприклад, тим, хто замовляє страви на суму від 1299 гривень, дарується сет «Філадельфія XS». Вивчайте вигідні для себе пропозиції та користуйтеся ними. Смачного!