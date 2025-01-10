Чоловік на тернопільському автовокзалі погрожував підірвати гранату

“На центральному автовокзалі Тернополя – конфліктна ситуація. Чоловік напідпитку погрожує людям гранатою”, – повідомлення такого змісту 8 січня надійшло до чергової частини Тернопільського райуправління поліції.

Очевидці суперечки побачили, що в невідомого з кишені випав предмет, схожий на гранату, й натиснули тривожну кнопку. На спрацювання системи прибув наряд поліції охорони та слідчо-оперативна група.

«Прибувши за вказаною адресою, ми виявили групу осіб, між якими відбувався конфлікт. Підійшовши ближче, виявили на підвіконні біля входу в вокзал предмет, схожий на гранату Ф-1. Зі слів очевидців, предмет випав із кишені учасника конфлікту. Надалі ми провели поверхневу перевірку», – розповів молодший інспектор взводу №1 роти реагування батальйону управління поліції охорони в Тернопільській області Ростислав Теслюк.

На місці події працювали й представники вибухотехнічної служби. Винуватець конфлікту, мешканець Тернополя 1968 року народження, був напідпитку і стверджував, що боєприпас не його: «Хлопці, яка граната? Ви що, смієтеся? Я не знаю, що я гранату там брав чи ще щось. Нікому я нічого не пхав, нікому не погрожував. Ну, напевно, все».

У ході перевірки правоохоронці з’ясували що підозрюваний перебував на автовокзалі не сам, а з товаришем, уродженцем Зборівщини. У його наплічнику правоохоронці й виявили цілий арсенал зброї та боєприпасів: корпус гранати Ф-1 та РГД-5, корпус ВОГ 17, 4 запали, 120 патронів, предмет схожий на глушник і підствольний гранатомет.

Поліцейські стверджують, що завдяки небайдужим громадянам, які скористалися системою термінового виклику поліції, конфлікт зі зброєю у велелюдному місці вдалося припинити без жертв.

Тернополянина затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують частину 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)Кримінального кодексу України. Питання щодо його товариша – власника небезпечного арсеналу, вирішується.

Нагадаємо, що сьогодні в громадських місцях на території області встановлено 54 системи термінового виклику правоохоронців. Це соціальний проєкт Департаменту поліції охорони, який реалізовується з метою профілактики вуличної злочинності й дає поліцейським змогу оперативно реагувати на порушення громадського порядку.