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У Бережанській лікарні повідомили про смерть колеги Володимира Папи

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У Бережанській центральній міській лікарні повідомили про смерть свого колеги Володимира Теодозійовича Папи. Чоловік працював водієм медичного автомобіля. Він помер після важкої хвороби.

Про втрату повідомили на Facebook-сторінці КНП «Бережанська ЦМЛ».

У лікарні висловили співчуття дружині померлого Оксані Папі, яка працює інспекторкою з кадрів медзакладу, а також усій родині та близьким.

Колеги згадують Володимира Теодозійовича як щиру, доброзичливу та відкриту людину, яка завжди була готова допомогти.

«У нашій пам’яті Володимир Теодозійович назавжди залишиться людиною великої душі – завжди усміхненим, щирим, доброзичливим, відкритим і безвідмовним», – йдеться у повідомленні.

У колективі лікарні висловили співчуття рідним і близьким та вшанували пам’ять колеги.

Вічна і світла пам’ять.

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