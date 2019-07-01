Чим займалися діти у літньому таборі біля Тернополя

Літо — це така особлива пора у році, коли дітям шкільного віку не обов’язково прокидатися рано-вранці, не потрібно нікуди поспішати, не треба хвилюватися про невивчені уроки, контрольні, тести і багато чого робити не треба. Головне у цей час — відпочити, набратися побільше життєвих сил, здоров’я, підрости, стати міцнішим, витривалішим.

Протягом останніх п’яти років при загальноосвітніх школах І-ІІІ ст. Тернопільського району організовують відпочинкові табори з денним перебуванням дітей. Основна їх мета — закріпити раніше здобуті знання про здоровий спосіб життя, сприяти підвищенню інтересу учнів до занять фізичною культурою та спортом, уміння поводитися в надзвичайних ситуаціях, а саме: як надати першу допомогу в екстремальних ситуаціях, використовуючи підручні засоби, до надання основної кваліфікованої допомоги в медичних установах.

З 3 по 21 червня при НВК «Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія ім. Степана Балея» діяв відпочинковий табір «Дивосвіт», де перебували 50 учнів 5-7 класів.

Непомітно та швидко минули дні у розвагах, відпочинку, цікавих зустрічах. Керівник пришкільного табору Наталія Івасечко розповіла, що програма перебування дітей була спланована заздалегідь так, щоб вони після важкого, насиченого шкільного життя змогли добре відпочити і з новими силами 1 вересня почати новий навчальний рік. «Запорука хорошого відпочинку — це гарне харчування, помірна фізична активність та інтелектуальні розваги, — ділиться Наталія Мирославівна. — Хоча діє розпорядок дня, проте ми намагаємося, щоб діти не відчували якихось часових меж. Головне для школярів улітку — відпочинок! Більшість із них — талановиті. А це означає, що протягом навчального року вони були задіяні у спортивних змаганнях, предметних олімпіадах різного рівня та посіли призові місця. Знаємо, яка важка і насичена шкільна програма. Ці діти особливі. Може, більш обдаровані, а тому, мабуть, старанніші, відповідальніші, працьовитіші. Вони заслуговують на гарний відпочинок. З ними працювали кваліфіковані педагоги, психологи. Щодня вони були задіяні у розвагах, іграх…»

20 червня до табору «Дивосвіт» у смт Великі Бірки завітали начальник відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль, голова Тернопільської районної організації Товариства Червоного Хреста України Ольга Нижник, завідувачка підстанції №3 Центру медичної допомоги та катастроф Ганна Пелешок. У «Дивосвіті» тоді відбувся день здоров’я. Розпочалося дійство з привітань гостей. Василь Цаль побажав хлопчикам та дівчаткам гарного відпочинку, лише приємних вражень від літа, хорошої погоди, нових вірних друзів. Голова Тернопільської районної організації Товариства Червоного Хреста Ольга Нижник наголосила: «Улітку ви, діти, більше буваєте на свіжому повітрі, на берегах водойм, у лісі, в полі. Хай відпочинок принесе вам лише хороші спогади та враження, з якими ви залюбки поділитеся зі своїми друзями, однокласниками, коли прийдете після канікул до школи. Батьки та вчителі навчають вас безпечної поведінки. Тому вірю і бажаю, щоб усе у вашому житті складалось якнайкраще. Лагідних вам усмішок, сонця, тепла, змістовного відпочинку!»

Діти щиро подякували гостям за гарні побажання. Вони декламували чимало віршів про головні цінності нашого життя — сім’ю, батьків, учителів, здоров’я, Україну. А потім запросили всіх охочих до королівського танцю. Урочисто звучала мелодія. Не біда, що учасники дійства спочатку не знали рухів. У процесі танцю вони їх вивчили з допомогою своїх молодших партнерів.

Наспівавшись та натанцювавшись, усі попрямували до зали, де для дітей і дорослих було організовано практичні заняття з надання першої допомоги у разі переломів, опіків, порізів, утоплення, отруєння, які провела завідуюча підстанцією №3 Центру медичної допомоги та катастроф Ганна Пелешок. Діти вправлялися робити штучне дихання та масаж серця на муляжі, накладати пов’язки на уявні рани та переломи з підручних матеріалів. Вони охоче допомагали лікарю, ставили багато запитань. «Хай ці знання щодо надання першої допомоги вам не знадобляться, — побажала Ганна Пелешок, — але життя непередбачуване. З дорослими та дітьми інколи трапляються не дуже приємні пригоди. Важливо у цей час не розгубитись, а ефективно надавати першу допомогу до приїзду «швидкої». Від якості цієї допомоги часом залежить не лише здоров’я, але й життя людини…»

Опісля занять із лікарем діти були задіяні у грі-квесті «Рухова активність — здоровий спосіб життя». Сформували команди «Відмінка», «Пілюльки», «Звіробій», «Рятувальники». Ведучий наголосив, що квест — це детективна гра, тож діти будуть розслідувати, розшукувати, пізнавати. Спочатку на маршрутному листі за допомогою підказок учасники мали розшукати станції, де, правильно та вчасно виконавши завдання, отримували яскраву квіточку з паперу. Переможе той, у кого буде більше квіточок. Діти показали свої вміння та винахідливість на станціях «Країна чистоти», «Країна Фізкультурія», «Заповідник», «Додайте слово», «Згадай пісню», «Юні санітари», «Стежка випробувань», «Фортеця порятунку». Всі гарно впорались із завданнями, але дерево залишилось без квіточок — їх успішно здув вітер. «Не біда, — сказали діти, — ми дерево прикрасимо у залі, де ніякий вітер не страшний!»

Після закінчення квесту учасників та вихователів нагородили подарунками від Тернопільської районної організації Товариства Червоного Хреста України. Радісні хлопчики й дівчатка щиро подякували та показали флешмоб «Ми — молоді!». А довідавшись, що у їдальні, крім всього іншого, на них чекають запашні пельмені, стрімголов помчали туди. Далася взнаки втома, перебування на свіжому повітрі, від чого буває дуже гарний апетит! І на здоров’я!

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

Фото автора.

Джерело: Подільське слово