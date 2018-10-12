До уваги тернополян: “Приватбанк” на 8 годин відключить свої карти, термінали і банкомати

У зв’язку з цим банк оголосив про планову технологічну паузу процесингу в ніч з 13 жовтня на 14 жовтня 2018 року.

Як зазначили у прес-службі банку, в рамках процесу міграції на нову версію СУБД всі операції з платіжними картами банку будуть припинені з півночі до 4 ранку, а подальша стабілізація роботи може тривати до 8 години ранку неділі 14 жовтня.

“Технологічні роботи будуть проведені в нічний час, коли навантаження мінімальне і більшість клієнтів не проводять активних операцій. Також аналогічний “тайм-аут” візьмуть банкомати, термінали самообслуговування і торгові термінали банку”, – говориться в повідомленні.

“Ми приносимо клієнтам вибачення за можливі незручності, але ця робота необхідна для того, щоб ще швидше обробляти все більшу кількість безготівкових платежів клієнтів”, – відзначає прес-служба банку.

Зазначається, що оновлення програмно-технічних комплексів процесингу дозволить “Приватбанку” поліпшити роботу процесингу за рахунок оновлення та встановлення більш продуктивних технологій.