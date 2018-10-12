Потрібні працівники – зверніться у службу зайнятості Тернопілля

Клієнтами служби зайнятості № 1 завжди були і залишаються роботодавці. Їм надається широкий спектр послуг, у тому числі з підбору персоналу.

При укомплектуванні вакансій за сприяння служби зайнятості роботодавець має ряд переваг, адже він не витрачає час та кошти на пошук претендентів на вакансії. Державна служба зайнятості володіє найбільшою базою шукачів роботи в Україні, а у місцевих підрозділах служби зайнятості є база актуальних резюме та відеорезюме краян, які шукають місця праці. Підбір працівників здійснюється як за класичним методом аналізу резюме шукачів роботи, так і під час ярмарків вакансій, Днів відкритих дверей та презентацій підприємств, інших заходів, які на замовлення роботодавців проводить служба зайнятості. Фахівці служби можуть організувати професійну підготовку потенційних кадрів з числа безробітних, навчання за ваучером осіб, не зареєстрованих у службі зайнятості; здійснити відбір кадрів із використанням сучасних тестових методик тощо. Такий комплекс заходів дає свої позитивні результати.

Наприклад, на 100% було підібрано кадри Гусятинському ПАП «Аркадія», Лановецькому приватному с/г підприємстві «Агрофірма «Горинь», Борщівському ДП «Дністер Україна Скала», ПрАТ «Теребовлянське заводоуправління будматеріалів «Будівельник» та ін. Про це повідомив директор ОЦЗ Василь Олещук.

Зусиллями фахівців Бучацької районної філії обласного центру зайнятості 272 шукачі роботи були забезпечені місцями праці у ТОВ «Бучачагрохлібпром», яке вирощує зернові, бобові та олійні культури, займається фермерством. Товариство працевлаштувало краян водіями, трактористами, вагарями, операторами пульта керування, робітниками з догляду за тваринами, операторами машинного доїння, техніками-технологами, кінологами.

За сприяння Тернопільського міськрайцентру зайнятості вдалося заповнити 117 вакансій, заявлених ТОВ «Тернопільбуд», яке виготовляє вироби з бетону. Тут колишні безробітні працюють операторами формувальної машини, операторами пульта керування, слюсарями-ремонтниками, водіями навантажувача, електромонтерами, електрогазозварниками та ін.

Гусятинська районна філія обласного центру зайнятості укомплектувала 93 вільних робочих місця в ПАП «Аркадія». Це підприємство займається вирощуванням зернових культур, тож йому потрібні були агроном, трактористи, водії, оператор очисного устаткування, підсобні робітники.

Лановецькій «Агрофірмі «Горинь» фахівці районної філії ОЦЗ допомогли знайти 77 працівників: операторів машинного доїння, водіїв, трактористів, вагарів, кухарів.

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