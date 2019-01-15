Новини Тернополя 

Для греко-католицької громади Тернопільщини висвятили нового священика

Irena 68 Views Прокоментуй!

У неділю, 13 січня, в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулися ієрейські свячення випускника Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого диякона Назарія Гербіша. Чин рукоположення здійснив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) під час Архиєрейської Святої Літургії у церкві Пресвятої Євхаристії. Після Богослужіння митрополит подякував усім священикам, які співслужили йому у цей день, привітав нововисвяченого ієрея та закликав до ревного служіння на благо Христової Церкви.

IMG 1148

IMG 1151IMG 1166

 http://zarvanytsya.org

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *