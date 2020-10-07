До уваги тернополян: розпочалася вакцинація від грипу

Вакцинація проти грипу у 2020 році набирає ще більшої значущості. Бо захворіти і на грип, і на COVID-19 одночасно це вже занадто. Але, на жаль, можливо.

COVID-19 поки що не збирається відступати, а це означає, що незабаром ми увійдемо в епідсезон, в якому циркулюватимуть два небезпечні віруси — SARS-CoV-2 та вірус грипу.

Це робить вакцину проти грипу та інші заходи безпеки важливими як ніколи. Не лише для нашого особистого здоров’я. Тяжкі випадки цих хвороб потребують однакового рятувального медичного обладнання.

Саме тому зараз дуже важливо ретельно дотримуватися усіх заходів безпеки і подбати про вакцинацію від грипу для себе та своєї родини.

Відомо, що обидва віруси здебільшого передаються через респіраторні краплі. Тому прийняття заходів безпеки, як миття рук, фізична дистанція, носіння маски в громадських місцях, правильна техніка кашлю та чхання допоможе стримувати поширення обох хвороб.

Протягом минулого епідсезону (2019/2020) на грип та ГРВІ перехворіли на 7,1% менше українців, аніж в попередні роки. Це закономірно, адже через пандемію ми вживали заходів безпеки та мільйони людей перебували вдома на карантині місяцями. Така ситуація не лише в Україні. Однак, дослідники попереджають, що слід бути обережними при інтерпретації цих даних, оскільки в час пандемії тестування на респіраторні віруси, не пов’язані з SARS-CoV-2, проводили значно менше, ніж зазвичай.

Перше — вакцинуйтеся проти грипу. Так, вакцина проти грипу не захистить вас від COVID-19 і не гарантує 100% захисту від грипу. Але навіть якщо ви захворієте на грип, завдяки щепленню хвороба мине без тяжких ускладнень, серед яких може бути госпіталізація та навіть смерть.

Щеплюватися можна протягом всього епідсезону — з осені й до весни. Але чим раніше, тим краще. Попросіть вашого сімейного лікаря повідомити вас одразу, коли вакцини будуть в наявності — у нього в кабінеті або в аптеках.

Ці вакцини держава не купує для громадян, але витратити на них власні кошти справді варто. Заплануйте свій бюджет, щоби оплатити вакцину для себе і сім’ї. Щеплювати дітей можна з 6 місяців. Якщо дитина до 9 років вакцинується вперше в житті, то необхідно ввести 2 дози з інтервалом в місяць. Всім іншим вистачить однієї дози.

Вакцинуватися необхідно перед кожним епідсезоном, оскільки вірус грипу мутує, що потребує зміни в вакцині. Після вакцинації імунітет зазвичай формується протягом двох-трьох тижнів. Якщо в цей період людина заразиться вірусом грипу, то захворіти можна. Через це важливо не затягувати з вакцинацією, а зробити щеплення до початку сезону.

Переваги вакцинації:

ймовірність тяжкого перебігу захворювання та ускладнень зменшується на 60%;

ймовірність смертельних випадків зменшується на 80%;

частота госпіталізацій зменшується приблизно на 50%.

КОМУ НЕОБХІДНО ВАКЦИНУВАТИСЯ НАСАМПЕРЕД

Передусім щеплення рекомендоване людям, які входять до груп ризику:

медпрацівникам;

учителям;

дітям віком до п’яти років;

вагітним;

літнім людям віком від 60 років;

пацієнтам із хронічними захворюваннями;

усім, хто працює в місцях скупчення людей.

ЯК ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦІЮ

1. Зверніться до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра

Лікар огляне вас, визначить, чи немає проитпоказань, а також надасть поради щодо транспотування вакцини, адже вона вимагає збереження холодового ланцюга.

Протипоказання до вакцинації:

гіперчутливість до будь-якої складової вакцини, а також до компонентів курячого м’яса чи курячого яйця (вакцину отримують шляхом вирощування вірусів грипу в курячому яйці);

пацієнти з лихоманкою або недостатньою вагою тіла;

пацієнти з гострим, серйозним чи активним захворюванням серця, судин, нирок або печінки;

пацієнти з гострим респіраторним захворюванням або іншими активними інфекційними захворюваннями;

пацієнти у період одужання;

пацієнти, у яких діагностовано імунодефіцитне захворювання.

2. Придбайте вакцину в аптеці вашого міста чи безпосередньо у клініці

Від часу придбання вакицини до її введення має пройти не більше двох годин, інакще є ризик, що вакцина втратить свої захисні властивості. Тому важливо зберегти чек для визначення точної дати й часу придбання вакцини.

Доставити вакцину до кабінету щеплень важливо без порушень холодового ланцюга. Інакше вакцина може втратити свої якості. У пригоді стане спеціальна сумка з холодовим елементом, яку можна придбати або ж отримати під заставу в аптеці (близько 200 грн). Також деякі аптеки надають послугу безкоштовної доставки вакцини.

3. Отримайте щеплення

Вакцинацію здійснюють у кабінетах щеплень або кабінеті сімейного лікаря, якщо він облаштований для цього.