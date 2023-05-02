20:00 | 2.05.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Добу без гарячої води буде частина Тернополя

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У Тернополі на колекторі по вул. Коновальця, 8 будуть проводитися ремонтні роботи. В результаті без гарячої води будуть жителі десятка адрес. Про це повідомляє КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Гарячого водопостачання не буде з 16:00 год 2 травня до 16:00 год 3 травня за адресами:

  • вул. М. Вербицького, 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 10,
  • вул. П. Чубинського, 2а,
  • вул. Лемківська, 23,
  • вул. У. Самчука, 31,
  • вул. Є. Коновальця, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20
  • вул. П. Чубинського, 1, 2, 4
  • вул. І. Рєпіна, 16

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *