Добу без гарячої води буде частина Тернополя

У Тернополі на колекторі по вул. Коновальця, 8 будуть проводитися ремонтні роботи. В результаті без гарячої води будуть жителі десятка адрес. Про це повідомляє КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Гарячого водопостачання не буде з 16:00 год 2 травня до 16:00 год 3 травня за адресами:

вул. М. Вербицького, 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 10,

вул. П. Чубинського, 2а,

вул. Лемківська, 23,

вул. У. Самчука, 31,

вул. Є. Коновальця, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20

вул. П. Чубинського, 1, 2, 4

вул. І. Рєпіна, 16