«Допомога армії від Тернополя» уже доставляє посилки на фронті

Частину посилок уже отримують тернопільські захисники у напрямку Харківської, Запорізької та Донецької областей. Їх доставляють волонтери центру «Допомога армії від Тернополя», які 25 травня вирушили у чергову поїздку.

Окрім, адресних посилок, також вантаж доукомплектували речима, які додатково збирали волонтери, враховуючи потреби військових. Це – тактичні та медичні рюкзаки, маскувальні сітки, форма, взуття, прилади нічного бачення, аптечки, продукти, запчастини до автомобілів тощо.

«Дякуємо волонтерам за регулярні поїздки до наших Героїв у різних напрямках фронту. Дякуємо усім тернополянам, хто передавав посилки. Разом до перемоги!», – зазначає міський голова Сергій Надал.

Також бійці, які воюють у цих напрямках, отримують безкоштовно стоматологічну допомогу. Лікарі Тернопільської міської стоматологічної поліклініки уже полікували 50 захисників. Робота мобільної стоматології продовжується.

До слова, це вже дев’ята поїздка лікарів мобільного стоматологічного кабінету на бойові позиції наших військових.