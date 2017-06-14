Двоє п’яних парубків напали на 43-річного тернополянина

«Двоє хлопців нападають на чоловіка на вулиці С.Стрільців», – таке повідомлення отримали патрульні поліцейські 12 червня, близько 22-ї години.

За лічені хвилини патрульні прибули на місце події. Вони оперативно затримали 2-х молодиків. З’ясувалося, що це студенти місцевого вишу – 20-річний уродженець Рівненщини та 19-річний мешканець Луцька. Вони перебували з явними ознаками сильного алкогольного сп’яніння.

На місце події інспектори викликали карету швидкої допомоги та слідчо-оперативну групу. 43-річного чоловіка з травмою голови доправили до лікарні