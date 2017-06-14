На Тернопільщині через страву з печінки до лікарні потрапили 8 людей

В період з 29 по 31 травня 2017 року до інфекційного відділення Борщівської ЦКРЛ з попереднім діагнозом “Гострий ентероколіт невстановленої етіології” шпиталізовано 5 осіб з перебігом хвороби середньої форми важкості, які попередньо харчувались в кафе у м. Борщів.

Відповідно до повідомлення ДП «Тернопільський обласний лабораторний центр у даних хворих встановлено та лабораторно підтверджено діагноз «Сальмонельоз».

За період з 29 травня по 3 червня 2017 року всього шпиталізовано в лікувальний заклад 8 осіб, з них 2 дітей, які харчувались у кафе та отримали інфекційне захворювання.

Станом на 12.06.2017 року на стаціонарному лікуванні в Борщівській ЦРКЛ перебуває 7 осіб, з них 2 дітей, обстежено 28 людей.

Причина виникнення спалаху – недотримання технології приготування страв, видача страв. Джерело збудника інфекції – ймовірно печінка свинна з якої приготовлено печінковий торт.