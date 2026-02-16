Епідеміологічний моніторинг в Тернопільській області: зростання випадків серед дітей

Захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 в Тернопільській області: результати моніторингу за 16 лютого 2026 року

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомляє про епідеміологічну ситуацію щодо грипу, ГРВІ та COVID-19 на 16 лютого 2026 року.

За останні 7 днів (09.02.-15.02.2026) у Тернопільській області зафіксовано 464,2 випадків захворювань на 100 тисяч населення, що склало 4728 випадків загальної захворюваності. Порівняно з попереднім тижнем, кількість хворих на ГРВІ збільшилася на 2,6%, з 4609 до 4728 випадків.

Динаміка серед дітей:

Серед всіх захворілих дітей 55% (2599 осіб), з них 67,6% (1757 осіб) — школярі.

Порівняно з минулим тижнем, кількість дітей, які захворіли на ГРВІ, збільшилася на 28,1%, а школярів — на 33,1%.

Госпіталізація:

За звітний тиждень було госпіталізовано 191 особу, з яких 117 — діти (61,3%). Кількість госпіталізованих збільшилася на 13% порівняно з попереднім тижнем.

COVID-19:

За минулий тиждень зареєстровано 1 випадок захворювання на COVID-19 (дитина), що складає лише 0,02% від загальної кількості випадків ГРВІ. Це менше, ніж на попередньому тижні (3 випадки).

Результати ПЛР-тестувань:

У вірусологічній лабораторії Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб за тиждень обстежено 45 осіб. У 4 з них (8,9%) було виявлено вірус грипу А.

Фахівці закликають населення дотримуватись заходів профілактики та за потреби звертатися до лікарів для своєчасного лікування.