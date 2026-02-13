У Тернополі чоловік втратив понад 125 тисяч гривень, повіривши в «виграш» у соцмережах

До поліції надійшло звернення від жителя Тернополя 1989 року народження.

Чоловік повідомив, що став жертвою шахрайства після спілкування з невідомою особою у месенджері.

Зі слів заявника, він брав участь у ставках під час азартної гри на платформі для перегляду швидких відео.

Згодом з ним зв’язалася особа, яка повідомила про нібито виграш та запропонувала допомогу з його «отриманням».

Під приводом виплати коштів співрозмовник переконав чоловіка здійснити низку фінансових операцій.

У результаті шахрайських дій потерпілий перерахував 125 426 гривень 75 копійок на рахунок наданий зловмисником.

Після отримання коштів зв’язок із псевдопредставником «платформи» було втрачено.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські вкотре нагадують:

– жодні «виграші» не потребують попередніх переказів коштів чи сплати комісій;

– офіційні представники платформ не просять надсилати коди підтвердження, паролі чи реквізити банківських карток у приватному листуванні;

– у разі отримання подібних повідомлень варто припинити спілкування та перевірити інформацію через офіційні канали сервісу.

Якщо ви стали жертвою шахрайства або маєте інформацію про подібні випадки – звертайтеся до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102.





