На Чортківщині під час пожежі виявлено тіло жінки

12 лютого о 16:23 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домогосподарства у селі Коцюбинці Чортківського району.🚒

🚨Загоряння виникло в господарській будівлі на площі 2 м.кв. Вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку. Будівлю врятовано від повного знищення. На жаль, на місці пожежі виявлено тіло власниці домогосподарства, громадянки 1946 року народження.

‼️З початку поточного року на території області внаслідок пожеж загинуло вже 17 осіб. Як свідчить статистика, основною причиною трагічних випадків залишається людська недбалість та порушення правил пожежної безпеки у побуті.

ДСНС нагадує про необхідність неухильного дотримання правил безпеки життєдіяльності:

🟢 Не паліть у ліжку — це одна з найпоширеніших причин пожеж із летальними наслідками.

🟢 Слідкуйте за електромережею: не перевантажуйте її та не використовуйте несправні або саморобні електроприлади.

🟢 Перевіряйте пічне опалення: своєчасно очищайте димоходи, зашпаровуйте тріщини та використовуйте металевий лист перед топковим отвором.

🟢 Не залишайте без нагляду увімкнені обігрівачі та газові прилади.

🟢 Приділіть увагу літнім людям: допоможіть їм перевірити безпечність їхніх домівок.

Бережіть себе та своїх близьких. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.🚒

