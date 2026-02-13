На Чортківщині під час пожежі виявлено тіло жінки

12 лютого о 16:23 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домогосподарства у селі Коцюбинці Чортківського району.

Загоряння виникло в господарській будівлі на площі 2 м.кв. Вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку. Будівлю врятовано від повного знищення. На жаль, на місці пожежі виявлено тіло власниці домогосподарства, громадянки 1946 року народження.

З початку поточного року на території області внаслідок пожеж загинуло вже 17 осіб. Як свідчить статистика, основною причиною трагічних випадків залишається людська недбалість та порушення правил пожежної безпеки у побуті.

ДСНС нагадує про необхідність неухильного дотримання правил безпеки життєдіяльності:

Не паліть у ліжку — це одна з найпоширеніших причин пожеж із летальними наслідками.

Слідкуйте за електромережею: не перевантажуйте її та не використовуйте несправні або саморобні електроприлади.

Перевіряйте пічне опалення: своєчасно очищайте димоходи, зашпаровуйте тріщини та використовуйте металевий лист перед топковим отвором.

Не залишайте без нагляду увімкнені обігрівачі та газові прилади.

Приділіть увагу літнім людям: допоможіть їм перевірити безпечність їхніх домівок.

Бережіть себе та своїх близьких. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.