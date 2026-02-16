У США вбили ще одну українку, яка приїхала в Америку в пошуках притулку – 21-річну Катерину Товмаш. Сталося це у Північній Кароліні, як і у випадку з Іриною Заруцькою, пише Остап Яриш у мережі Фейсбук .

Підозрюваний у вбивстві – колишній хлопець Катерини, американець Калеб Гайден Фосно. За словами родичів дівчини, він проїхав машиною 7 годин з Огайо, рано-вранці проник в дім, де дівчина жила разом зі своїм новим хлопцем, а також молодшими братами і сестрами, і скоїв вбивство. За свідченнями, він застрелив Катерину та її хлопця в їхньому ліжку. Трагедія сталась 14 лютого, на день святого Валентина.

Загиблий партнер Катерини – 28-річний військовий Меттью Вейд, який служив на військовій базі Fort Bragg у Північній Кароліні. Сама дівчина – родом з Білої Церкви, до США переїхала близько двох років тому.

За даними місцевої поліції, близько 7:45 ранку правоохоронці отримали виклик про стрілянину в будинку на вулиці Дафні Лейн у громаді Вудлейк міста Васс. Після прибуття вони виявили двох загиблих віком 28 і 21 рік.

Підозрюваний залишив місце події до прибуття поліції. Район оточили, правоохоронці обстежили прилеглу територію, а слідчі почали збір доказів і перевірку обставин.

Поліція встановила підозрюваного. Ним виявився колишній хлопець дівчини – 25-річний Калеб Гайден Фосно. На його арешт видано ордери за незаконне проникнення до житла та два обвинувачення у вбивстві. Слідчі вважають, що після стрілянини він залишив округ Мур, і зараз тривають його пошуки.

За інформацією правоохоронців, чоловік може пересуватися на білому Ford Mustang 2018 року випуску з чорним переднім лівим крилом і номерними знаками штату Огайо. Його вважають озброєним і небезпечним та закликають громадян не наближатися до нього, а в разі виявлення – телефонувати 911.

Слідчі попередньо вважають, що інцидент мав особистий характер і не становить постійної загрози для громади.

Брат загиблої Михайло Товмаш розповів, що дізнався про трагедію під час перебування на змаганнях.

“Тато сказав: “Міша”, і почав плакати. Потім продовжив: “Катю застрелили, я дуже шкодую, що не зміг її врятувати, мені дуже шкода”.

За словами родини, чоловік, який приїхав із Огайо, проник до помешкання приблизно о 7 ранку. У будинку перебували молодші брати та сестри. Нападник змусив одного з них розбудити жінку, після чого вистрілив у неї в ліжку. Також він застрелив чоловіка, який лежав поруч.

“Біженка, яка втекла від війни в Україні в пошуках безпеки в Сполучених Штатах, була вбита у її власному будинку в Північній Кароліні. Це другий випадок за останній рік, коли українку, яка є біженкою та знаходить притулок в Північній Кароліні, вбиває чоловік”, – наголосив Михайло.

Розслідування триває, поліція обіцяє повідомляти нові деталі після їх встановлення.