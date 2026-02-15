На Тернопільщині чоловік живцем згорів у власному будинку



Уночі 15 лютого в селі Валігури Почаївської громади Кременецького району сталася пожежа приватного житлового будинку.

На момент прибуття підрозділів ДСНС оселя була повністю охоплена полум’ям. Під час ліквідації пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка 1952 року народження. Житловий будинок знищено повністю, врятовано господарську будівлю поруч.



До гасіння залучалися підрозділи ДСНС.

Причина пожежі та розмір завданих збитків встановлюються.



⚠️ З початку 2026 року на пожежах у Тернопільській області загинули 18 людей, ще 6 — травмовано.

