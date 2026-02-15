Світла не буде лише у двох підгрупах. Графік відключень електроенергії 16 лютого на Тернопільщині

⏰Згідно вказівки НЕК “Укренерго” 16.02.2026 на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).

Електроенергії не буде лише у двох підгрупах 1.2 та 6.2.







1.2. група/підгрупа Чортківський район м. Заліщики – вул. Миру, Сагайдачного, Ущилівська, Шкільна, Ф.Котузяка (40 років Перемоги), Грушевського, Залізнична, Маковея, Ольжича, Поповича, С.Бандери, Стефаника, Стуса, Шашкевича, Шухевича (Тимошенка), Гайворонського, Богуна, Д.Галицького, Заньковецької, Зелена, Коновальця, Крушельницької, Л.Українки, Наддністрянська, Наливайка, Полуботка, Промислова, Рибацька, Садова, В.Великого, Гонти, Й.Сліпого, Котляревського, Лепкого, Лисенка, Франка, Шевченка, Вовчка, Драгоманова, Кобилянської, Кропивницького, Мазепи, Нова, Симоненка, Січ.Стрільців, Філатова, Хмельницького, Храпливих, Чайковського, Чубинського, Шептицького, Весняна, О. Ланга, Гранична, Устименка, Зеленогайська, Луб’янського, Чорновола, Джерельна, Козацька, Кооперативна, Польова, Незалежності, Подільська, Обіжево, Пулюя, Злагоди; с. Добровляни, Бедриківці, Дзвиняч, Касперівці, Щитівці, Дуплиська, Блищанка, Мишків, Лисичники, Ставки, Городок, Дунів, Кулаківці, Зозулинці, Виноградне, Голігради, Новосілка, Винятинці, с. Товсте, Лисівці, Шипівці, Поділля, Кошилівці, Ангелівка, Попівці, Слобідка, Свершківці, Дорогичівка, Хмелева, Литячі, Шутроминці, Садки, Устечко, Нагіряни, Торське, Нирків, Якубівка, Печорна, Іване-Золоте, Зелений Гай, Ворвулинці, Угриньківці, Глушка, Харитонівці, Гиньківці, Бересток, Синьків, Колодрібка, Зозулинці, Солоне, Рожанівка, Головчинці, Королівка. с. Свидова, Антонів, Мухавка, ПАП “Фортуна”, ТОВ “Вітагро Енерджі”

6.2. група/підгрупа Чортківський район м.Борщів- вул. Шухевича, Нова, С.Бандери, Івасюка, Гніздовського, Підвальна, Дорундяка, Січ.Стрільців, Коновальця, Котляревського, Кошового, Об’їзна, Вовківська, Олімпійська, Пулюя, Поповича, Козацька, С.Крушельницкої, Нагірна, Кут, Рубчакової, Я.Кондри, Шевченка, Нічлава, Промислова, Підлісна, Медова, Відродження, Маковея, Сагайдачного, Дорошенка, Захисників України, Федьковича, Петлюри, Хмельницького, Шкільна, Замкова, Галицька, Сонячна, Наливайка, Я.Мудрого, Чорновола, Франка, Винниченка, Чемшини, Тичини, Незалежності, Дорундяка, Довбуша, Обїздова, Вовківська, Русенка, Й.Сліпого, Медова, Грушевського, Д.Галицького, Підлісна, Базарна, Староборщівська, С.Бандери, Садова, пров. Садовий, Сковороди, Верхрадського, Лисенка, Чубинського, Шафранюка, В.Великого, Курбаса, Колянківського, Чернецького, Галичко, с.Висічка, Верхняківці, Мушкатівка, Іванків, Турильче, Бережанка, Трійця, Cлоб.Мушкатівська, Цигани, Лосяч, Гуштин, Бурдяківці, Дубівка, Пищатинці, Стрілківці, Королівка, Юр`ямпіль, Шупарка, Бабинці, Пилипче, Устя, Горошова, М.Поділська, Скала-Подільськa, Бурдяківці, Збриж, х.Мазурі, Вовківці, Сков`ятин, Шишківці, Худиївці, Сапогів, Кривче, Гермаківка, Нівра, Вербівка, Залуччя, Вигода, Турильче, Підпилип`я, Урожайне, Дзвинячка, Білівці, Панівці, Кудринці, Окопи, Трубчин, Боришківці, Латківці, Дзвенигород, Ів.Пусте, Збручанське, Залісся, Михайлівка, х.Гай, Оленівка, Завалля, Худиківці, Зелене, Дністрове, Вільхівці, Олексинці, Шершенівка, Більче-Золоте, Мушкарів, Монастирок, Озеряни, х.Борухи, х.Корчунок, Пилатківці, Грабівці, Жилинці, х.Мерлава, х.Поруби, Залипи, Ланівці, Тересін, Тулин, Констанція, Пеньки, Глибочок

❗️Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися. ʼ



🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!

👉Переглянути актуальний графік та дізнатися до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://poweron.toe.com.ua