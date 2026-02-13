Про таке на своїй Facebook-сторінці розповіла нардепка Галина Третьякова. Саму жінку хвороба оминула.

Що відомо про хворих депутатів та чому це викликає запитання?

За словами Третьякової, симптоми недуги в її колег доволі відчутні. Адже лікування доходить до крапельниць.

Водночас ця ситуація в нардепки викликала кілька запитань. Зокрема дивним для Третьякової здався той факт, що понад 28 народних обранців захворіли одночасно, при тому, що напередодні всі вони були здорові.

Звернула вона увагу й на те, що в апараті Верховної Ради відсоток захворюваності серед працівників служб (включно з УДО, які несуть службу на вулиці в мороз, стоять на блок-постах тощо) залишився на звичайному, звичному рівні – без жодного сплеску лікарняних.

При цьому прибиральниці, працівниці їдальні та інші технічні співробітники, з якими Третьякова, за її словами, особисто поговорила вранці, абсолютно здорові й не скаржаться на жодні симптоми.

Якщо це ротовірус, то чому родичі хворих депутатів здорові?,

– поставила запитання нардепка.

Окрім того, Третьякова розкритикувала й “недолугу” заяву пресслужби стосовно ситуації. Так, Альона Матєєва раніше повідомляла, що фахівці санітарно-епідеміологічної служби проводять опитування працівників, аби з’ясувати обставини захворювання та встановити перелік продуктів, які споживали хворі. Крім того, відібрано зразки для лабораторних досліджень.

Що ж сталося у Верховній Раді?