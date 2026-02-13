Тривають відновлювальні роботи в будинку на вулиці 15 Квітня, 31, що постраждав від ракетної атаки

У будинку на вулиці 15 Квітня, 31, який постраждав від ракетної атаки 19 листопада 2025 року, триває відновлення другого під’їзду. Станом на 11 лютого виконано значний обсяг робіт.

Працівники КП «Тернопільводоканал» завершили демонтаж труб холодного та гарячого водопостачання у 26 квартирах та кухонних каналізаційних стояків у 16 квартирах.

Фахівці КП «Тернопільмісьсвітло» встановили 18 електрощитків на сходовому майданчику та проклали два силових кабелі з 9-го поверху до щитової у підвальному приміщенні. Також змонтовано силовий кабель для освітлення сходової клітки лівого крила другого під’їзду. Роботи у правому крилі тривають.

У машинному приміщенні встановлено нові двері та вікна, а також двері виходу на покрівлю та технічний поверх другого під’їзду. Наразі продовжується очищення зруйнованих підвальних комірок, вивезення пошкодженого майна мешканців та роботи з відновлення ліфта.

Відновлювальні роботи ведуться за планом, щоб повернути будинок до нормального функціонування.