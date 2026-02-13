08:47 | 14.02.2026
Судитимуть тернополянина за отримання 4000 доларів США за вплив на посадовців ТЦК СП для зняття з розшуку в системі «Оберіг» 

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували обвинувальний акт стосовно тернополянина, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, військовозобов’язаний розповів своєму знайомому про неможливість офіційного працевлаштування. Причина – перебування у розшуку в системі «Оберіг». Знайомий, який виявився колишнім правоохоронцем, пообіцяв чоловіку через особисті зв’язки в ТЦК СП вплинути  на рішення про зняття з розшуку. Для цього запропонував військовозобов’язаному  надати йому  документи з персональними  даними  та витяг з додатку «Резерв+».   Свої  послуги оцінив у 4000 доларів США.   

Правоохоронці затримали експравоохоронця при одержанні 4000 доларів США.

Справу скерували до суду.

Розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП, за оперативного супроводу контррозвідки   СБУ та Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.

