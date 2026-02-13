В Кременці вогонь зруйнував дах будинку родини полеглого Героя – потрібна допомога

Навіть найменший внесок — це крок до відбудови! Сьогодні ми змушені звернутися з болем у серці.

У домі дружини Героя-Захисника України Гладьо Володимира — Світлани — сталася пожежа. Через нестабільну напругу в мережі замкнула проводка, і вогонь знищив дах оселі, про це повідомляє Зоя Карпюк. Дах, який мав бути захистом. Дах, під яким ростуть діти. Дах, що зберігав пам’ять про чоловіка й батька.

Світлана сама виховує трьох дітей, двоє з яких — неповнолітні. Родина, яка вже пережила найстрашніше — втрату Героя, — знову опинилася перед тяжким випробуванням. Обпалені стіни, запах диму й невідомість замість спокою та безпеки…

Сьогодні їм потрібна не просто фінансова підтримка — їм потрібне наше плече, наша єдність, наше людське тепло. Потрібна допомога, щоб відновити дах над головою і повернути дітям відчуття дому.

Просимо кожного, хто має можливість, долучитися. Навіть найменший внесок — це крок до відбудови, це знак, що родина Героя не залишилася сам на сам із бідою.

Номер рахунку для допомоги:

5168 7521 5935 3534