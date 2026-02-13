Порушення в сховищах Тернополя: результати перевірки “Ватри” та ЗУНУ

Фахівці Регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області провели моніторингові візити до об’єктів цивільного захисту населення. Перевірено два сховища: одне — на території ТОВ ОСП «Корпорація «Ватра», інше — на базі Юридичного факультету Західноукраїнського національного університету.

Метою заходів було оцінити готовність захисних споруд до використання у разі надзвичайних ситуацій, перевірити їх доступність для всіх категорій громадян та відповідність вимогам законодавства щодо цивільного захисту.

Результати моніторингу:

Юридичний факультет ЗУНУ : Сховище на території університету не має порушень. Воно оснащене необхідними засобами для захисту та відповідає сучасним стандартам. Під час повітряної тривоги у сховищі організовується освітній процес для студентів, а інформаційні покажчики в навчальному корпусі сприяють зручному доступу до укриття для всіх громадян.

ТОВ ОСП «Корпорація «Ватра» : Сховище, побудоване за радянських часів, потребує значного поліпшення. Установлено низку недоліків, зокрема: Відсутність доступу для маломобільних груп населення; Незадовільний стан санвузлів; Ознаки підвищеної вологості в окремих місцях.



За результатами моніторингових візитів буде підготовлено детальний звіт з рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків та приведення об’єкта до вимог цивільного захисту.

Регіональне представництво Уповноваженого продовжує роботу по моніторингу стану захисних споруд, сприяючи органам влади у покращенні стандартів цивільного захисту для забезпечення прав людини на життя та безпеку.

