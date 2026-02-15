На Львівщині батько, імовірно, вбив двох дітей і застрелився – поліція
У селі Станіславчик Золочівського району Львівщини знайшла застреленими чоловіка та двох його дітей 13 і 15 років. За попередніми даними поліції, батько вбив дітей і покінчив життя самогубством, повідомляє поліція Львівської області.
За інформацією, яка є станом на 22:45 15 лютого, застреленими знайшли двох дітей, віком 13 і 15 років, та їхнього батька, – розповідає голова Львівської ОДА Максим Козицький.
Обставини трагедії з’ясовують. На місці працюють всі профільні служби.
Як повідомили у місцевій Службі у справах дітей, родину характеризують як благополучну. На обліку в соціальних службах вона не перебувала”.
Козицький зазначив, що тримає ситуацію на особистому контролі.
Поліція Львівщини повідомила, що встановлює обставини подвійного вбивства та самогубства у Золочівському районі.
Сьогодні, 15 лютого, близько 21:25 до поліції надійшло повідомлення про постріли, які пролунали в одному з будинків у селі Станіславчик Золочівського району.
На місці події правоохоронці виявили тіла трьох осіб – 42-річного місцевого жителя та його двох дітей віком 13 і 15 років, без ознак життя.
Попередньо встановлено, що чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив із життям.
За фактом розпочато кримінальне провадження за п.1, п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою “самогубство”.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.