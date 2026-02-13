Оновлено графік особистого прийому громадян керівництвом Тернопільської митниці

Особистий прийом громадян є важливим механізмом взаємодії між громадянами та органами державної влади, що забезпечує реалізацію права на звернення, гарантованого Конституцією України.

Тернопільська митниця надає можливість кожному громадянину отримати відповіді на свої питання, поділитися проблемами чи пропозиціями безпосередньо з керівництвом.

Нагадуємо, що особистий прийом громадян керівництвом Тернопільської митниці здійснюється у визначені дні та години згідно затвердженого графіку.

Надаємо оновлений графік особистого прийому громадян:

Юрієм Маціборою, виконувачем обов’язків начальника Тернопільської митниці, щомісяця у перший вівторок з 14:00 до 16:00;

Андрієм Петрусенком, заступником начальника Тернопільської митниці, щомісяця у другий вівторок з 14:00 до 16:00;

Костянтином Тішиним, заступником начальника Тернопільської митниці, щомісяця у третій вівторок з 14:00 до 16:00.

Адреса проведення прийому: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 38.

Попередній запис здійснюється в робочі дні за телефоном (0352) 23-50-26 з 09:00 до 16:00 понеділок-четвер та з 09:00 до 15:00 п’ятниця.

Запис на черговий прийом громадян до керівництва митниці припиняється за десять робочих днів до дати особистого прийому.

Під час запису потрібно надати такі дані: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, номер облікової картки платника податків або паспортні дані.

Митниця працює для вас, і ми відкриті до спілкування.