На війні загинув молодий захисник Назар Воробець з Тернопільщини

Важко змиритися з тією втратою, яку переживає Озернянська громада. Знову і знову ми чуємо трагічні звістки про загибель наших захисників, тих, хто віддає своє життя за свободу і незалежність України….

Сьогодні на сторінці громади з глибоким сумом повідомляємо про загибель ще одного Героя, який поклав своє життя на вівтар боротьби за Україну. ВОРОБЕЦЬ Назар Ярославович , народився 01 травня 2000 року в селі Цебрів , Цебрівського старостинського округу Озернянської громади.

З 28 лютого 2022 року Назар боронив рідну землю.

Свій бойовий шлях проходив у військовій частині А4638. Будучи водієм-електриком у батальйоні безпілотних систем, він забезпечував роботу підрозділів ударних авіакомплексів, що нищили ворога з неба.

8 лютого 2026 року, під час виконання бойового завдання, життя Назара обірвалося. Він загинув у бою за волю України поблизу села Андріївка Ізюмського району, до останнього подиху визволяючи Харківщину від окупантів.

Висловлюємо щирі співчуття усім рідним,близьким друзям та побратимам Героя.

Розділяємо ваш біль втрати, сумуємо разом з вами.

Нехай Господь допоможе Вам пережити це важке горе!

Вічна та світла памʼять Герою України!