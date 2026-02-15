20:14 | 15.02.2026
На війні загинув молодий захисник Назар Воробець з Тернопільщини

Важко змиритися з тією втратою, яку переживає Озернянська громада. Знову і знову ми чуємо трагічні звістки про загибель наших захисників, тих, хто віддає своє життя за свободу і незалежність України….😭🇺🇦

🙏🏻Сьогодні на сторінці громади з глибоким сумом повідомляємо про загибель ще одного Героя, який поклав своє життя на вівтар боротьби за Україну. ВОРОБЕЦЬ Назар Ярославович , народився 01 травня 2000 року в селі Цебрів , Цебрівського старостинського округу Озернянської громади.
🪖З 28 лютого 2022 року Назар боронив рідну землю.
Свій бойовий шлях проходив у військовій частині А4638. Будучи водієм-електриком у батальйоні безпілотних систем, він забезпечував роботу підрозділів ударних авіакомплексів, що нищили ворога з неба.
8 лютого 2026 року, під час виконання бойового завдання, життя Назара обірвалося. Він загинув у бою за волю України поблизу села Андріївка Ізюмського району, до останнього подиху визволяючи Харківщину від окупантів.😭💔
Висловлюємо щирі співчуття усім рідним,близьким друзям та побратимам Героя. ❤️‍🩹
Розділяємо ваш біль втрати, сумуємо разом з вами.
Нехай Господь допоможе Вам пережити це важке горе!🙏🏻
Вічна та світла памʼять Герою України! 🕯️💔😭

 

