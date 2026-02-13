08:46 | 14.02.2026
Тернопільські медики врятували життя жінці 

12 лютого 2026 року о 19:08 на лінію «103» надійшов виклик із громадського місця у місті Тернополі. Причина звернення — втрата свідомості.

🚑Упродовж 6 хвилин на місце події прибула бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги № 6 у складі парамедиків Жака Володимира Васильовича, Віхніч Уляни Василівни та екстреного медичного техніка Шушка Андрія Володимировича.
Констатовано раптову зупинку кровообігу.
Медичні працівники негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію відповідно до чинних клінічних протоколів.
Було проведено:
📌— забезпечення прохідності дихальних шляхів і штучну вентиляцію легень;
📌— непрямий масаж серця;
📌— дефібриляцію (три електричні розряди);
📌— медикаментозну підтримку (адреналін, аміодарон);
📌— постійний моніторинг життєвих показників.
🙏У результаті реанімаційних заходів відновився спонтанний кровообіг (ROSC).
Після стабілізації стану пацієнтку госпіталізували до профільного закладу охорони здоров’я для подальшого лікування.
✍Цей випадок вкотре підтверджує важливість своєчасного виклику екстреної медичної допомоги, дотримання клінічних алгоритмів та високого рівня професійної підготовки працівників служби екстреної медичної допомоги.
🧐За даними міжнародних клінічних рекомендацій, при раптовій зупинці серця кожна хвилина без надання допомоги зменшує шанси на виживання на 7–10 %!

💙💛Рятують – дотримання алгоритму, швидкість прибуття і злагодженість бригади!

