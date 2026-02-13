Тернопільські медики врятували життя жінці 

12 лютого 2026 року о 19:08 на лінію «103» надійшов виклик із громадського місця у місті Тернополі. Причина звернення — втрата свідомості.

Упродовж 6 хвилин на місце події прибула бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги № 6 у складі парамедиків Жака Володимира Васильовича, Віхніч Уляни Василівни та екстреного медичного техніка Шушка Андрія Володимировича.

Констатовано раптову зупинку кровообігу.

Медичні працівники негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію відповідно до чинних клінічних протоколів.

Було проведено:

— забезпечення прохідності дихальних шляхів і штучну вентиляцію легень;

— непрямий масаж серця;

— дефібриляцію (три електричні розряди);

— медикаментозну підтримку (адреналін, аміодарон);

— постійний моніторинг життєвих показників.

У результаті реанімаційних заходів відновився спонтанний кровообіг (ROSC).

Після стабілізації стану пацієнтку госпіталізували до профільного закладу охорони здоров’я для подальшого лікування.

Цей випадок вкотре підтверджує важливість своєчасного виклику екстреної медичної допомоги, дотримання клінічних алгоритмів та високого рівня професійної підготовки працівників служби екстреної медичної допомоги.

За даними міжнародних клінічних рекомендацій, при раптовій зупинці серця кожна хвилина без надання допомоги зменшує шанси на виживання на 7–10 %!

Рятують – дотримання алгоритму, швидкість прибуття і злагодженість бригади!