Фігурант смертельної ДТП, у якій загинули працівники ДСНС, отримав нову підозру — тепер за переправлення ухилянтів

На Тернопільщині правоохоронці викрили ще один канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. Серед підозрюваних — водій Mercedes, який раніше став фігурантом смертельної ДТП, у якій загинули двоє працівників ДСНС України.

Про нові обставини справи повідомив начальник Головне управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Від смертельної ДТП — до нових кримінальних підозр

Йдеться про резонансну аварію, що сталася вночі: водій Mercedes, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу та врізався в легковий автомобіль. Унаслідок зіткнення загинули двоє рятувальників.

Тоді чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 286¹ КК України та взяли під варту.

Під час подальшого розслідування поліцейські встановили, що фігурант також причетний до незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах. За цими фактами йому оголосили ще одну підозру — за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 КК України.

Тепер — справа про переправлення чоловіків за кордон

Як з’ясували оперативники Управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області спільно зі слідчими поліції Львівщини, чоловік також входив до групи, яка організовувала незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

За даними слідства, йому та ще одному учаснику схеми вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене групою осіб.

Нову підозру водію Mercedes вручили безпосередньо у слідчому ізоляторі, де він перебуває після смертельної ДТП.

Слідство триває

Документування діяльності групи триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до організації каналу незаконного виїзду чоловіків за межі України.