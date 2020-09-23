У вбивстві тернопільської вчительки вже є один підозрюваний

Оперативники карного розшуку встановили особу чоловіка, який підозрюється у вбивстві тернопільської вчительки. Це – житель обласного центру, 1977 року народження.

Знайшли чоловіка повішаним вранці, 23 вересня.

Нагадаємо, що 22 вересня, близько 11:30 тіло мертвої сусідки виявила тернополянка. Вона одразу зателефонувала на лінію “102″.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Зайшовши у квартиру, правоохоронці знайшли жінку, 1967 року народження, зі слідами насильницької смерті. У потерпілої експерт виявив травми голови та шиї.

За словами начальника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола, загибла працювала заступником директора в одній із шкіл обласного центру. Вона вранці не вийшла на роботу, не відповідала на дзвінки. Перевірити чи все гаразд попросили сусідку.

На місці злочину працюють оперативники, опитують свідків та встановлюють обставини, які стали причиною смерті двох людей.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 частина 1 ККУ.