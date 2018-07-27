Більче–Золоте готове вже нині стати центром медичного туризму, – голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук

– Добра слава про Подільську оздоровницю, а саме так її називають пацієнти, розійшлася не лише Тернопільщиною, а й за її межами. Підлікуватися, пройти реабілітацію, обстежитись, чи отримати профілактичні процедури сюди приїжджають із різних куточків України. Фактично Більче–Золоте готове вже нині стати центром медичного туризму, – зазначив Віктор Овчарук.

За словами голови Тернопільської облради, у лікарні, крім традиційних методів лікування, постійно впроваджують новітні. Відтак, восени минулого року відкрили два нових відділення водолікування і діагностики та СІПАП-терапії.

– Зважаючи на те, що медицина пропонує нові методи оздоровлення, лікарня використовує не лише їх, а й шукає шляхи впровадження сучасних методів енергозбереження, заміщення дороговартісних видів теплоенергії на сучасні відновні, у тому числі – сонячну енергетику, – запевнив голова тернопільської обласної ради.

Відтак, у цьому лікувальному закладі здійснено реконструкцію системи підігріву басейну об’ємом 400 куб. м., який використовується цілорічно. Окрім цього, здійснено реконструкцію системи гарячого водопостачання, яка передбачає встановлення на даху 48 сонячних колекторів потужністю 3-6 кВт в залежності від погоди.

– Уже в найближчому часі тут постане ще один новий, сучасний корпус на 50 місць для учасників АТО із їдальнею на 25 посадових місць та облаштуванням теплого переходу з реконструкцією існуючого корпусу. Хочу запевнити, що обласна рада і надалі підтримуватиме Більче-Золотецьку фізіотерапевтичну лікарню реабілітації та сприятиме створенню таких медичних закладів у нашому краї, – наголосив Віктор Овчарук.