Хеловін: провокативна відповідь на провокативне запитання о. Романа Демуша з Тернополя

На своїй сторінці в Інстаграмі 33-річний священник Української Греко-Католицької Церкви Роман Демуш (romandemush) служить в Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці м. Тернополя підняв актуальну сьогодні тему Хеловіну.

Чи є різниця між Хеловінськими походеньками та Вертепним дійством? Провокативне запитання, знаю! Моя відповідь ще провокативніша: інколи різниці нема ніякої.

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Я вже писав і про Хеловін і про те, що #у_кожного_свій_хеловін (червоні ниточки, віск, качання яєць…)

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✔ Коли вертепне дійство перетворюється на комедію, де в головних ролях особа єврея та його жінки, з висміюванням цих персонажів; коли найяскравішим персонажем того, що мало би бути благовістуванням є темні сили з сажею на обличчі, довгим хвостом, вилами в руках і рогами на голові (від появи якого, плачуть діти); коли замість доброї новини ангелів, трепетом пастухів і вірою волхвів ми спостерігаємо крик Біди, регіт Ірода та не завжди тверезих колядників. То скажу по правді: різниці між таким вертепом і хеловіном немає!

Ба більше. У випадку Хеловіна все можна навіть виправдати незнанням традиції, формальності святкування, впливу маркетингу та моди, то у випадку вертепного дійства не все так просто, адже ролі грають «свідомі» християни, які мали б ділитися Доброю Новиною, що «Син Божий народився»…

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✔Що стосується самого ж Хеловіну, то хочу підкреслити ще одну важливу річ!

Сприйняття і розуміння життя і смерті.

Смерть для християнина – не проблема. Вмирати мало б бути не страшно. Смерть мала б бути очікуванням… бо для віруючої людини є нічим іншим, як переходом до Вічності?

То ж нащо боятися смерті? Нащо нею страшити? Ще апостол Павло казав: «Щоб Ви не сумували як інші, що не мають надії»…

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✔Не проти, а за.

Ну немає великого сенсу, якщо чесно, влаштовувати якусь антипіарну компанію (навіть, якщо я сам чуюся до цього пречетний). Бо Хеловін, так як і Валєнтін, так як і багато інших штук – це в кінцевому варіанті – бізнес машина. Протистояти якій … ну те саме що «стріляти пальцем в небо».

Радше треба пропонувати щось позитивне. Щось хороше! Щось добре!

Як мінімум, наповнити автентичним та якісним змістом те, що у нас є!

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Сподіваюся, що ті, хто декорували свої офіси, доми, магазини, та ресторани під Хеловін, виставлять в різдвянім часі Шопку, щоб відобразити події Вифлиємської Ночі…

А я хочу взятися за організацію «адекватного» вертепу…

Побачимо, що з того вийде!