Поліцейські відмовилися від “ласого” шматка землі з видом на Тернопільський став

Неймовірно, але після публікації в газеті “Тернопіль Вечірній” працівники поліції відмовилися від “ласого” шматка землі з видом на Тернопільський став!

У минулому випуску газети “Тернопіль Вечірній” йшлося, що на засіданні сесії Тернопільської міської ради 13 червня цього року 22 депутати і міський голова Сергій Надал проголосували “за” затвердження проекту “землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул. Новий Світ громадянам Вишовський С.М. та іншим”. Йшлося про п’ять ділянок, площею 0,10 га кожна, в елітному, скажімо так, “золотому” районі міста – неподалік озера.

Усі ділянки знаходилися поруч. А отримали їх не пересічні тернополяни, а діючі працівники поліції. Під час підготовки матеріалу журналісти спілкувалися з начальником Головного Управління поліції в Тернопільській області Олександром Богомолом, адже йшлося не про одну-дві ділянки, а п’ять (!), причому оформлених в одне рішення сесії. У телефонній розмові Олександр Богомол повідомив, що йому про таке рішення відомо. Та він його, м’яко кажучи, не схвалює.



Відмовилися усі п’ятеро



Публікація викликала значний резонанс. Найбільше в коментарях до тексту, який згодом опублікували на сайті “Тернополя Вечірнього”, обурило, чому АТОвцям землю виділяли за містом, а цим працівникам поліції – з видом на став.



Та днями стало відомо, що поліцейські вирішили відмовитися від землі. Щоб перевірити це, Тернопіль Вечірній звернувся до управління через інформаційний запит і отримали підтвердження та п’ять копій заяв. В документах йдеться про те, що п’ятеро поліцейських просять міську раду Тернополя скасувати рішення про надання їм землі.



В управлінні нам прокоментували, що їхні підлеглі зрозуміли, що потрапили у “схему”, яка могла б погано закінчитися, тому вирішили відмовитися від ділянок.

На нашій пам’яті це перший випадок, коли працівники правоохоронної структури після публікації в медіа відмовляються від уже отриманої землі. Тому ми також звернулися у міську раду, аби там пояснили, як відбуватиметься процедура повернення.



До слова, попри те, що усі заяви правоохоронців чітко завірені та точно не фальшиві, ми ще будемо стежити за долею ділянки, яку вони отримували. Адже землю депутати уже передали у приватну власність, а тому повернути її назад у власність громади буде складно, та можливо! Це залежить від волі депутатів та наполегливості самих правоохоронців.



То ж чи пустуватиме ділянка, чи міська рада уже знайшла їй пристосування?