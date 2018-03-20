Хресна Дорога: патрульна поліція нагадує про перекриття руху в центрі Тернополя. СХЕМА

У неділю 25 березня, у Тернополі відбудеться молитовна Хресна Дорога. Маршрут пролягатиме від Архикатедрального собору до вулиць Йосипа Сліпого – Руської – Бульвару Тараса Шевченка – Театрального майдану Грушевського – Листопадової.

Хода розпочнеться з 16 години і триватиме у супроводі автомобілів патрульної поліції до 19 години. Просимо громадян поставитися з розумінням і оминати цю ділянку дороги у зазначений час і не паркувати транспортні засоби на узбіччях згаданого маршруту. Патрульні поліцейські задля безпеки проводитимуть ситуативне перекриття дорожнього руху.

Громадський та приватний транспорт регулювальники будуть скеровувати за спеціально визначеними маршрутами для об‘їзду цієї ділянки під час проведення заходу, – повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.